Recovery Plan, Draghi: “La linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria diventerà ad alta velocità”

248 miliardi. È la cifra che Mario Draghi ha annunciato e che l’Italia avrà a a disposizione per uscire dalla crisi pandemica e tuffarsi nel futuro. 192 miliardi provengono dal Next Generation Ue, 30 miliardi da uno scostamento di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e 26 saranno previsti per opere specifiche.

Tra queste il presidente del Consiglio ne ha citato una che riguarda direttamente Reggio e la Calabria. “Sono stati stanziati – ha dichiarato il premier – entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche. Queste includono la linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria – che diventerà una vera alta velocità – e l’attraversamento di Vicenza relativo alla linea ad Alta Velocità Milano-Venezia”.

L’obiettivo è, dunque, modernizzare il Paese e far sviluppare il Mezzogiorno, anche attraverso opere infrastrutturali significative.