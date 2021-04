Prove di carico nuovo cavalcavia tra gli vincoli di Gallico e Reggio Calabria Porto: domenica chiusa autostrada

Lungo la A2 DIR RC, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare per le prove di carico al nuovo cavalcavia tra gli vincoli di Gallico (Km 3,500) e Reggio Calabria Porto (km 7,600), in provincia di Reggio Calabria.

Le attività riguarderanno il cavalcavia n.2 di recente realizzazione e varo (Dicembre 2020), nell’ ambito dei lavori di restyling tra lo svincolo di Campo Calabro e Santa Caterina.

Nel dettaglio, domenica 18 aprile 2021, a partire dalle ore 8 e fino alle ore 19, sarà in vigore la chiusura totale dell’Autostrada A2 Dir – RC compresa tra gli svincoli di Gallico (Km 3,500) e di Reggio Calabria Porto (Km 7,600).

Durante la chiusura, il traffico leggero e pesante in direzione sud dovrà usufruire dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Gallico, dove sarà deviato sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, interessando l’abitato di Gallico ed Archi, con prosecuzione fino via Santa Caterina a Reggio Calabria per immettersi poi sulla rampa di accesso all’Autostrada, in corrispondenza della ex stazione ferroviaria di S. Caterina e rientro allo Svincolo di Reggio Cal. Porto.

Il traffico leggero e pesante in direzione nord dovrà usufruire dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Reggio Cal. Porto, con deviazione sulla via Vecchia Pentimele, via Provinciale Archi, via Marina di Gallico fino al torrente Gallico per poi risalire sulla SS18 ed immettersi in Autostrada allo svincolo di Gallico.