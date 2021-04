Il Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, presieduto da Nicola Pavone, ha organizzato insieme ad alcuni Partner in videoconferenza per il giorno 22 aprile 2021 con inizio alle ore 9:30 la cerimonia della premiazione degli studenti reggini vincitori del Concorso dell’ anno 2020 “A.i.d.o. La Gioia del Dono”. L’ iniziativa ha avuto il patrocinio morale del Sindaco del Comune di Reggio Calabria, del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabra e l’autorizzazione all’ uso del logo da parte dei seguenti partner: Lions Club Reggio Calabria Host, Avis comunale di Reggio Calabria, Leo Club “Porcelli” RC Host, Ente Nazionale Sordi RC, Fondazione Mediterranea RC, Soroptmist International RC, Rhegium Julii, Fidapa RC, Circolo Tennis “R. Polimeni” RC, CP Fipav RC, Città del Sole – Edizioni RC, Progetto5 Villa San Giovanni e Liceo Artistico “Preti – Frangipane” RC (scuola polo). Le Scuole della Città di Reggio Calabria che hanno aderito al concorso sono le seguenti: Istituti comprensivi “Lazzarino” Gallico, “Catanoso – De Gasperi”, “De Amicis – Bolani”, “Galluppi – Collodi – Bevacqua”, “Vitrioli – P. Piemonte”; Scuole secondarie superiori Istituto Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi”, Liceo Scientifico “A. Volta”, Istituto Tecnico Industriale “Panella – Vallauri” ed il Convitto “T. Campanella” con la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Al concorso articolato in tre sezioni (Disegno/Dipinto – Poesia – Spot inedito) hanno partecipato numerosi studenti con molto impegno; i vincitori da premiare saranno oltre cinquanta a riprova della qualità degli elaborati realizzati in maniera encomiabile. La Commissione esaminatrice composta da Nicola Pavone, Giuseppe Strangio, Giovanna Campolo, Pasquale Conti, Antonio Palmenta, Tiziana Biondi, Antonino Cotrupi, Mariantonia Morabito, Rosa Veccia, Caterina Ielo, Guido De Caro e Maria Veccia si è dovuta riunire più volte in remoto suddividendosi nella fase iniziale in sottocommissioni.

La Cerimonia della premiazione prevede nella fase iniziale i saluti delle Autorità nazionali, regionali e comunali, dei Patrocinanti, dei Partner e gli interventi programmati dei Dirigenti scolastici ed dei Docenti referenti delle Scuole partecipanti. A seguire la premiazione virtuale degli studenti vincitori con i loro interventi e la proiezione degli elaborati. A conclusione dell’intensa mattinata una breve relazione sulla donazione ed il trapianto degli organi di Pellegrino Mancini, direttore del Centro Regionale Trapianti Calabria.

Prof. Nicola Pavone

Presidente Gruppo Comunale Aido Reggio Calabria