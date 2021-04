Perrone: “La Cisl di Reggio Calabria sempre più presente sul territorio”

Importanti passaggi, per la territorialità e per la prossimità della

Cisl. Ricordando sempre che in tempo di pandemia sono state già

attivate le sedi di Villa san Giovanni e quella di Palmi, la nuova

apertura della Sede di Bianco, sita in via Domenico Salvadori, angolo

via Cristoforo Colombo, e che avrà come referente Maria Arcadi, ha

come obiettivo di accorciare le distanze tra utenti e corpi intermedi.

E poi, sarà attivo il centro di raccolta a Reggio Calabria, in viale

Amendola 1/d. Sarà un punto di riferimento per iscritti Cisl, che

garantirà una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed

estesa per gli utenti che avranno l’esigenza di un supporto e di una

consulenza fiscale a sportello. Il centro raccolta è un organo

periferico, che sotto il diretto controllo del Caf centrale e in base

a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 16 del DM 164/99, permette la

raccolta delle dichiarazioni ( modelli 730, ISEE ed ISEU, RED ecc.) e

relativa documentazione con riconsegna ai contribuenti delle

dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

Inoltre per assicurare agli iscritti e ai lavoratori strutture

polivalenti ed integrate di servizi, la Cisl, mette a disposizione una

serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale, alle

problematiche sindacali, alla difesa dei consumatori, al tempo libero

ed alla formazione professionale. Rafforziamo, ancora, nel territorio

metropolitano a Bianco, e sul territorio comunale a Reggio Calabria,

un presidio permanente e qualificato di servizi per giovani, donne,

disoccupati, lavoratori, immigrati. L’obiettivo è di animare il

territorio con un dialogo capace di riportare l’attenzione su

periferie geografiche ed esistenziali, con servizi utili a tutti

coloro i quali si trovano a vivere le difficoltà della periferia, per

dare slancio economico e sociale a questi luoghi vulnerabili e

incoraggiare gli abitanti del territorio a credere e scommettere su

una possibile via di sviluppo occupazionale e sociale compatibile con

le vocazioni naturali del territorio.