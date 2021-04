Intesa sinergica finalizzata alle vaccinazioni tra Ospedale e Ordine dei Medici di Reggio Calabria

Nell’ambito della Campagna Vaccinale che da circa quattro mesi il Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria sta portando avanti con grande energia e dedizione, ed anche con importanti risultati in termini di qualità del servizio e quantità di somministrazioni, si è svolto oggi un incontro tra i rappresentanti dell’“Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” di Reggio Calabria, presieduto dal Dott. Pasquale Veneziano, e la Direzione Strategica del G.O.M., diretta dal Commissario Straordinario, Ing. Iole Fantozzi.

L’oggetto dell’incontro è stata la disponibilità manifestata dall’Ordine nel coadiuvare l’Ospedale cittadino nello svolgimento dell’attività di vaccinazione della popolazione con l’obiettivo di cambiare marcia e stringere i tempi dell’uscita dalla crisi pandemica. Come si suole dire, l’unione fa la forza.

Ad accogliere i rappresentanti degli Ordini, oltre al Commissario Straordinario, c’erano il Direttore Sanitario Aziendale del G.O.M., Dott. Salvatore Costarella, il Direttore Amministrativo Aziendale, Dott. Francesco Araniti, il Direttore Medico di Presidio, Dott. Antonino Verduci, ed il Coordinatore dello Staff della Direzione Generale, Dott. Santo Ceravolo.

Per l’Ordine dei Medici erano presente, oltre al Presidente Veneziano, il Vice Presidente, Dott. Giuseppe Zampogna, la consigliera Dott.ssa Anna Rosaria Federico, ed il Presidente della “Commissione Odontoiatri”, Dott. Filippo Frattima.

Durante l’incontro, tenuto nell’aula “Spinelli” del Presidio Ospedaliero “Riuniti”, si è discusso dei termini fattuali della collaborazione sinergica tra i due soggetti, che passeranno preliminarmente dai protocolli di sicurezza e che permetteranno ai medici, i quali si sono resi disponibili, su base volontaria, a partecipare attivamente ai turni di vaccinazione organizzati dal G.O.M. portando in dote la loro competenza e la loro professionalità.

Pertanto, la Direzione Strategica del G.O.M. di Reggio Calabria ringrazia l’“Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” per la grande sensibilità dimostrata, per lo spirito civico e, soprattutto, per il preziosissimo contributo che offriranno alla città ed al suo Ospedale con l’auspicio che si possa presto scorgere la fatidica luce in fondo al tunnel.