Immagine e promozione turistica, arrivano a Reggio Calabria i binocoli panoramici

La sesta commissione consiliare ha approvato la proposta del consigliere comunale Mario Cardia riguardante l’installazione di binocoli panoramici in diversi punti della città. Un’iniziativa che punta alla valorizzazione del territorio in chiave estetica e attrattiva, attraverso la riscoperta di Reggio Calabria, con i suoi suggestivi panorami e gli scorci più nascosti.

“Voglio ringraziare il presidente della sesta commissione, Carmelo Versace e tutti i colleghi consiglieri, di maggioranza e opposizione, che hanno inteso sostenere questa proposta”, ha detto a margine dei lavori dell’organismo di Palazzo San Giorgio, il consigliere Cardia che tra le sue deleghe ha anche la Promozione dell’immagine della città. “In questo contesto – ha spiegato il rappresentante comunale – ritengo che questo progetto possa rappresentare un supporto in più nel quadro delle politiche di rigenerazione urbana e rilancio turistico che l’amministrazione guidata dal Sindaco Falcomatà sta portando avanti con grande determinazione”.

Dal Lungomare, al Castello Aragonese agli spazi del nuovo Waterfront, saranno diversi i punti strategici sotto il profilo panoramico che vedranno l’installazione dei binocoli a gettoni che turisti e cittadini potranno utilizzare per ammirare le bellezze della città. “È un’operazione a costo zero per il Comune, – spiega ancora Cardia – sulla scorta di quanto avviene in tantissime altre città d’Italia e del mondo che utilizzano questi binocoli come strumento di marketing e valorizzazione dell’immagine della città. Il servizio verrà affidato, attraverso una gara pubblica da parte del settore Suap, ad una società specializzata in macchine ottiche per l’osservazione panoramica e dunque in grado di farsi carico di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano le apparecchiature. Naturalmente – evidenzia il consigliere comunale Cardia – questa iniziativa non riguarda solo in centro cittadino ma resta aperta alla possibilità di individuare ulteriori punti panoramici in diverse altre zone, anche periferiche, più interne o collinari. In questa direzione sono state già avanzate alcune interessanti proposte nel corso dei lavori della sesta commissione da parte dei colleghi consiglieri, riguardanti ad esempio la rete dei Fortini che abbraccia la città, che potranno certamente essere prese in considerazione per ampliare ulteriormente questo servizio. Dobbiamo continuare su questa strada – ha poi concluso Cardia – rafforzando questo approccio di lavoro partecipato e condiviso, perché sulle scelte e sugli indirizzi strategici che riguardano la promozione della città non possono esserci divisioni di parte, specie in una fase storica così importante e delicata che deve farci trovare pronti di fronte alle sfide della ripartenza post Covid in cui rilancio turistico e capacità attrattiva giocheranno un ruolo chiave”.