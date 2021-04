Il 23 aprile la cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2021. Falcomatà: “Celebrare orgoglio e senso di appartenenza alla nostra comunità vuole essere un messaggio di speranza”

Reggio Calabria si prepara a celebrare anche quest’anno il prossimo 23 aprile la giornata dedicata a San Giorgio, santo patrono della città.

Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid, l’Amministrazione comunale reggina guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà non ha voluto rinunciare alla tradizionale cerimonia per la consegna della massima benemerenza cittadina del San Giorgio d’Oro.

Cosi come avvenuto nella scorsa edizione, l’evento si terrà nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alle ore 16.00 di venerdi 23 aprile, e sarà interamente trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali dell’Amministrazione comunale.

“Purtroppo anche quest’anno per via delle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid saremo costretti a celebrare questa giornata cosi significativa per tutti noi in una formula un po’ ridotta. Ma esattamente come avvenuto per la scorsa edizione abbiamo voluto comunque celebrare il nostro santo patrono, attraverso la tradizionale cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro, tributando la massima benemerenza cittadina ad una serie di personalità che per la loro attività o per ciò che rappresentano, costituiscono un esempio per l’intera comunità cittadina”.

“Un messaggio di speranza quindi – ha aggiunto il sindaco – che vuole andare oltre la crisi pandemica e tributare il giusto omaggio all’orgoglio di una comunità che nell’ultimo anno, anche di fronte ad immani difficoltà, non solo sotto il profilo strettamente sanitario ma anche per ciò che riguarda gli aspetti sociali ed economici, ha dimostrato tutto il proprio valore ed il proprio senso di appartenenza”.

Per motivi legati alle norme per il contenimento della pandemia Covid, l’accesso ai locali sarà consentito in maniera contingentata esclusivamente ai premiati e agli operatori della stampa. La cerimonia sarà trasmessa in diretta, a partire dalle ore 16.00, sul canale YouTube di Rete Civica (https://www.youtube.com/retecivicaRC) e sulla pagina facebook ufficiale della Città di Reggio Calabria (https://www.facebook.com/comunerc).