Gioia Tauro, Vecchio (Confindustria Reggio Calabria): “Bene designazione Agostinelli”

“E’ certamente positiva la notizia che l’autorità portuale di Gioia Tauro si stia avviando finalmente, dopo sei anni di commissariamento, verso la stabilizzazione della governance. Congratulazioni all’ammiraglio Andrea Agostinelli, designato dal Mit alla guida dell’ente”. Il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, esprime “soddisfazione per un passaggio amministrativo che nel corso degli anni aveva assunto i connotati di una vera e propria tela di Penelope, fatta e disfatta quotidianamente. Auspico che la Regione Calabria acceleri a questo punto sull’intesa necessaria per il via libera definitivo alla nomina, in grado di riportare all’ordinaria amministrazione un ente fondamentale per la gestione del porto. Su Gioia Tauro, che è stata opportunamente inserita nel Pnrr, si gioca la partita decisiva per il futuro del Mezzogiorno anche attraverso la zona economica speciale. Sono certo – conclude Vecchio – che questo ulteriore tassello messo al proprio posto rafforzerà le prospettive di sviluppo dell’attività portuale, oggi tornata ad alti livelli grazie all’impegno del terminalista Til-Msc”.