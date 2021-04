Federcaccia Calabria: soddisfazione per il pronunciamento del Tar sul calendario venatorio

“Prendiamo atto con piacere della sentenza del Tar regionale sul ricorso contro il calendario venatorio della scorsa stagione per diversi fattori: in primo luogo finalmente è stata riconosciuta l’importanza dell’iniziativa presa primariamente da Federcaccia nell’essersi data carico di impugnare come illegittima perché contraria alla legge la previsione delle Linee Guida di sottoporre obbligatoriamente, non solo i piani faunistici, ma anche i calendari venatori alla valutazione di incidenza ambientale, in secondo luogo è stata ribadita la validità degli argomenti e studi per discostarsi dal parere ISPRA ed è stata confermata la validità del piano faunistico prorogato per legge”.

Così il Vice Presidente nazionale e Presidente regionale Federcaccia Calabria Giuseppe Giordano ha commentato la notizia della sentenza pronunciata in data 9 aprile dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sul ricorso del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da WWF e Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu contro la Regione Calabria e ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, oltre che della stessa Federcaccia.

La sentenza dichiara improcedibile il ricorso su due punti, avendo la Regione Calabria adempiuto a quanto prescritto dal TAR in sede cautelare (Vinca su sito Sila Grande e sottrazione del periodo di caccia alle specie consentite in pre apertura), mentre lo respinge sulle stagioni e le specie cacciabili, ritenendo “non irragionevoli” le argomentazioni e gli studi presenti nella relazione tecnica allegata al Calendario Venatorio 2020–2021 della Regione, anche per quanto concerne moriglione e pavoncella. Inoltre, sospende il giudizio in attesa della definizione del ricorso proposto da Federcaccia Nazionale e da altre AAVV nazionali riconosciute dinanzi al TAR Lazio avverso le Linee Guida che sottopongono a Vinca anche i calendari faunistico venatori.