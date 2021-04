E’ iniziato il 140° corso formativo presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

Sono giunti alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria 435 ragazzi e ragazze da tutta Italia, vincitori del concorso per il 140° Corso formativo, che quest’anno è intitolato al Carabiniere Alberto La Rocca, Medaglio d’Oro al Valor Militare, martire di Fiesole (FI).

Le attività di incorporamento, tuttora in corso, hanno avuto inizio nel fine settimana ed hanno visto accedere all’interno della Caserma “Fava e Garofalo” del quartiere Reggio Modena i giovani che, già provenienti da una precedente esperienza di servizo nel mondo militare, frequenteranno l’Istituto di Formazione dell’Arma per circa 6 mesi. Il corso allievi, infatti, è stato suddiviso in 2 cicli da 6 mesi l’uno, in modo da consentire ai ragazzi il completamento del percorso formativo in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento Covid. Ad accoglierli, ancora trepidanti nell’animo e negli sguardi, i loro istruttori, i comandanti ed il personale del quadro permanente della Scuola, pronti ad accompagnarli nel serrato percorso di formazione, che si concluderà con la consegna degli “alamari” e con il giuramento, che li consacrerà a tutti gli effetti Carabinieri.

Ai giovani allievi gli auguri da parte del comandante della Scuola, Col. Alessandro Magro, che li invita ad impegnarsi a fondo per essere pronti al meglio per prepararsi al