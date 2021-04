Coronavirus – Focolaio a Delianuova, 77 positivi e non è finita: regole non rispettate a Pasqua

Sono 77 i casi di coronavirus rilevati nella comunità di Delianuova. Il Comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria conta in totale 3187 abitanti. Nel comunicato diffuso dal Comune si fa riferimento al fatto che il mancato rispetto delle disposizioni nel corso delle festività pasquali avrebbe generato una diffusione così rapida del virus nella comunità.

Secondo, inoltre, quanto si legge nella comunicazione ufficiale si attende anche una possibile crescita del numero dei positivi sulla base del fatto che è in corso l’esame di numerosi tamponi.

Tra le decisioni prese si registra la proroga della chiusura dell‘Istituto Comprensivo di Delianuova fino al prossimo 3 maggio e lo stop al mercato settimanale fino alla stessa data, così come degli accessi al cimitero pubblico se non per le cerimonie funebri.

I cittadini potranno rivolgersi al numero 0966-963004 per ricevere informazioni relativi alla situazione in corso. L’utenza sarà attiva dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 20. A ciò si aggiunge una la mail comune.delianuova.covid@gmail.com.

“Giornalmente – si legge -nel comunicato – si provvederà ad un aggiornamento della situazione esistente di contagi e di controlli”.