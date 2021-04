Controlli intensificati nella Piana di Gioia Tauro: arresti e denunce

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio ad ampio raggio, negli ultimi giorni, i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, hanno eseguito diversi arresti e denunce, per varie condotte illecite riscontrate e contestato diverse sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada oltre che alle prescrizioni in materia anti-covid 19, in allineamento alle disposizioni del Decreto ministeriale.

In particolare, a Feroleto della Chiesa, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un soggetto del posto per omessa custodia di armi per aver riscontrato, a seguito di un controllo, che le stesse, di sua proprietà non erano detenute nelle dovute condizioni di sicurezza. Le armi e il titolo di polizia per la detenzione, sono stati pertanto sequestrati dagli operanti.

A Rosarno, invece, i militari della Tenenza, hanno segnalato un giovane del posto alla Prefettura di Reggio Calabria, in quanto a seguito della perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione – con il supporto delle unità specializzate dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dei Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia – hanno rinvenuto circa 50 grammi di cocaina ben occultati all’interno di un ripostiglio.

Sempre a Rosarno, denunciato, inoltre, per evasione, un soggetto ristretto alla misura della detenzione domiciliare, il quale all’atto di un controllo, è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo.

Sempre nel medesimo contesto operativo, a Galatro, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato e sottoposto a detenzione domiciliare presso la propria abitazione, un soggetto del posto poiché ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

In ultimo, a Gioia Tauro, durante un controllo su strada, i militari della Sezione Radiomobile, hanno fermato un furgone frigorifero con a bordo un soggetto del posto, che trasportava generi alimentari in cattivo stato di conservazione.

Nello specifico, da controlli più approfonditi posti in essere con il supporto di personale specializzato