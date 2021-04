CONSIGLIO NAZIONALE ASC: AL REGGINO ANTONIO ERACLINI IL PRESTIGIOSO INCARICO DI COORDINATORE DELLA CONSULTA NAZIONALE

Evento di notevole importanza quello tenutosi a Roma lo scorso venerdì, 9 Aprile 2021, presso la Sede Nazionale ASC (Attività Sportive Confederate): nel corso del primo Consiglio Nazionale è stata infatti composta ed ufficializzata la squadra del direttivo che affiancherà il Presidente Nazionale Luca Stevanato fino al 2023, nell’ambito dello sviluppo e crescita dell’ente di promozione sportiva su tutto il territorio nazionale.

Un prestigioso incarico è stato assegnato ad Antonio Eraclini, Presidente Provinciale ASC di Reggio Calabria, che in seguito alla riconferma della carica di Consigliere Nazionale, rivestirà anche il ruolo di Presidente e Coordinatore della Consulta Nazionale dei Presidenti ASC.

Una nomina importante, conferita all’unanimità dai vertici nazionali ed appoggiata da tutti i componenti del Consiglio, in segno di riconoscenza verso i grandi risultati che il comitato reggino (primo nella provincia e secondo a livello regionale) ha ottenuto negli ultimi anni grazie ad un impegno costante ed instancabile a livello sportivo ma soprattutto sociale.

Parole di orgoglio e di rinnovato entusiasmo quelle di Eraclini, che ha dichiarato: “Essere il più giovane rappresentante di un organo fondamentale per lo sviluppo dell’ente a livello Nazionale è una sfida che accetto con grande senso di responsabilità, un ruolo importante che rivestirò con lo stesso impegno profuso negli ultimi anni nell’interesse di tutti i colleghi che mi hanno dato fiducia. Mi farò portavoce e coordinatore di tutte le attività che andremo a proporre con i Presidenti dei comitati regionali e provinciali ASC di tutta Italia”.

L’eredità più importante che è stata affidata al Consiglio, per citare il Presidente Stevanato, è quella di un lavoro svolto sino ad oggi con impegno e serietà, per un presente che deve e dovrà essere sempre migliorato nell’affrontare la realtà e le difficoltà del momento, elementi indispensabili per ripartire con forza e rinnovata passione.