Come la Calabria è finita in profondo rosso. Tutti i numeri di marzo provincia per provincia

La Calabria è in zona rossa e lo sarà almeno per le due settimane che seguiranno la Pasqua. È l’effetto dei dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di Regia.

Questi i dati relativi al mese di marzo che hanno fatto piombare la regione in “profondo rosso”. Si parte dagli attualmente positivi, ossia di tutti i pazienti che abbiano ufficialmente contratto il Covid per effetto di un tampone positivo e che siano in isolamento fiduciario o ricoverati.

La curva verde indica quanto il contagio sia schizzato verso l’alto nel mese di marzo. La salita più ripida è quella della provincia di Cosenza. Sorpasso di Catanzaro ( in grigio) su Reggio (in arancione) che è praticamente l’unica realtà , al momento, in discesa

Uno dei grandi timori relativi alla diffusione del Covid è la conseguente pressione sui sistemi sanitari. I dati relativi ai pazienti ospedalizzati parlano chiaro. La curva in verde della Calabria volge verso l’alto in maniera netta, così come quella di Cosenza.

In miglioramento i dati di Reggio.





Questa è, invece, l’evoluzione delle terapie intensive occupate.