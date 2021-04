CNA Reggio Calabria: “Per piazza De Nava occorre modificare l’idea progettuale”

Per piazza De Nava occorre modificare l’idea progettuale, pensando ad un vero intervento di restyling, di tutela e di conservazione del bene storico del centro cittadino. In questa città, ciclicamente, c’è sempre qualche “modernista” che non trova di meglio che sostenere progetti illuminanti per cancellare pezzi di memoria della comunità reggina.

Senza andare molto lontano basta ricordare, nei primi anni venti del secolo scorso, l’intervento criminale di parziale spianamento del Castello Aragonese.

Un’intera ala del manufatto, quella che volgeva verso il mare, venne cancellata per fare spazio a misere esigenze urbanistiche. E ancora, alla fine degli anni sessanta, la scellerata decisione di asfaltare il Corso Garibaldi e coprire lo storico basolato.

Piazza De Nava è bella così com’è, con le sue armoniose aiuole, con la tipica pavimentazione, con il profumo dei ricordi andati.

Questi interventi che cambiano il volto ad una determinata zona è giusto farli quando riqualificano aree significative della città, così come è avvenuto per il nuovo Waterfront. Un intervento, questo si, pensato e realizzato per implementare la bellezza dei nostri luoghi. Per avvicinare il Museo alla città non occorre sacrificare uno spazio della memoria, serve pensare ad azioni capaci di aprire concretamente la struttura museale al territorio, ospitando eventi culturali e rappresentativi della tradizione locale, promuovendo i tanti talenti reggini della musica, dell’arte, della letteratura.

Gianni Laganà

Segretario CNA Reggio Calabria