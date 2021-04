Cannizzaro presenta la mozione per i commercianti calabresi

L’impegno preso con i commercianti reggini appena due giorni fa è stato rispettato: l’eco delle loro proteste è arrivato sino a Roma. Della drammatica situazione in cui versa l’intero tessuto socioeconomico della Calabria adesso infatti ne sono pienamente a conoscenza sia il Governo, destinatario di una mozione, sia in Parlamento, dove l’On. Francesco Cannizzaro è intervenuto per ribadire il concetto.

Nonostante fino ad ora il sistema imprenditoriale abbia reagito con dignità e grande senso di responsabilità, adesso le difficoltà economiche dovute alle ultime stringenti disposizioni del Governo a causa della pandemia sono divenute insostenibili per imprese e lavoratori autonomi, soprattutto nelle realtà strutturalmente fragili. È il caso appunto della Calabria, di cui il Deputato forzista si è fatto ancora una volta portavoce per rendere nota la gravissima situazione, associandosi alla pretesa di attenzione di nutriti gruppi imprenditoriali di categorie diverse.

La mozione presentata da Cannizzaro anzitutto impegna il Governo a riconsiderare quanto prima i parametri che decretano la zona rossa, valutando una graduale riapertura già dalla prossima settimana, senza aspettare fine Aprile, come attualmente previsto. La stessa mozione chiede inoltre l’attivazione di un tavolo tecnico con il Presidente della Regione Calabria, il Ministro per gli Affari regionali, il Ministro per il Sud e le Associazioni di categoria per definire opportune iniziative volte al sostegno delle attività commerciali e, soprattutto, l’approvazione di un nuovo scostamento di bilancio per finanziare specifici programmi di investimento nel Mezzogiorno. In quest’ottica, la mozione propone anche di adottare un piano di risarcimenti alle imprese in difficoltà, prevedendo un contributo a fondo perduto di cui queste potranno avvalersi per coprire quanto meno i costi fissi di gestione.

In Aula Montecitorio, il parlamentare reggino ha rafforzato i concetti della mozione, parlando a nome di imprenditori che rappresentano la storia del tessuto sociale ed economico, nonché l’attuale consistenza economica della Calabria.

Forza Italia ha anche chiesto con determinazione che venga seriamente preso in considerazione “l’anno bianco fiscale”.