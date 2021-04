Campo Calabro (RC) – Il Consiglio Comunale approva il DUP e il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023

Si è riunito il 30 marzo il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Francesco Agostino . Presenti per la maggioranza tutti i consiglieri ad eccezione di Alessandra Lofaro . Per le minoranze assenti i consiglieri Giuseppe Buda e Domenico Idone (Campo Calabro Unita).

Votazioni rapide e positive per i primi tre punti all’ordine del giorno riguardanti la approvazione dei verbali dell’ultima seduta di Consiglio Comunale approvato all’unanimità . Sul secondo punto relativo ai lavori di somma urgenza di rifacimento di un tratto di collettore fognario in località Pendina il consigliere Scopelliti (Per Amore di Campo Calabro) ha chiesto delucidazioni sullo stato in cui versa l’impianto fognario comunale e sugli interventi che sono in programma ; il punto è passato con l’astensione dei due consiglieri di minoranza.All’unanimitàil terzo punto, riguardante l’esenzione dal pagamento per l’anno 2021 del canone per l’occupazione di suolo pubblico.

Il Sindaco Sandro Repaci ha presentato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023 sottolineando l’impegno dell’amministrazione a continuare il percorso di democrazia partecipata intrapreso ormai da tre anni; percorso che quest’anno, pur nelle difficoltà ad organizzare assemblee popolari, ha portato all’inserimento nel DUP di tre proposte avanzate dalle associazioni AGESCI, Per Amore di Campo Calabro e Passione Civile. Successivamente sono stati esposti, per ogni linea programmatica, solo gli elementi di novità rispetto all’ultima nota di aggiornamento al DUP di appena 5 mesi orsono. L’esposizione del programma triennale delle opere pubbliche è stata dal Vicesindaco Alberto Idone, con l’indicazione delle opere inserite finanziate o in corso di finanziamento o già in gara. Le fortificazioni umbertine ,la scuola dell’infanzia del centro, la pubblica illuminazione, il cimitero, la messa in sicurezza del territorio, il nuovo Parco urbano della frazione Timpanari ed il completamento della palestra della scuola media.

È seguito quindi l’intervento della consigliera Calandruccio (per Amore di Campo Calabro) che se da un lato apprezza gli sforzi di programmazione dell’amministrazione, dall’altro avrebbe auspicato qualcosa in più. Il Sindaco ha quindi replicato, in particolare sulla scelta di completare con un mutuo la palestra della scuola media, lungamente rinviata. Per quanto riguarda il fabbisogno del personale, il Sindaco ha evidenziato anche la necessità di avere più unità lavorative e di vari profili a garantire i servizi dell’ente ma, dall’altra parte ci si scontra con la progressiva contrazione delle risorse che negli ultimi 5 anni ha tagliato 250 mila euro dalla disponibilità dell’ente.

Ha preso la parola il Consigliere Antonino Scopelliti osservando che alcune criticità come la stessa scuola, gli impianti fognari e di depurazione, sono elementi che andavano risolti con più velocità. Suggerisce inoltre che le risorse disponibili per la messa in sicurezza del territorio vengano impiegate nel centro del paese piuttosto che impiegarle dove programmato dall’amministrazione. Il Sindaco ha replicato, fornendo le spiegazioni richieste e si è proceduto alla votazione che ha visto approvare il DUP con l’astensione della minoranza.

Trattato per ultimo il punto dell’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, la con presentazione del responsabile dell’area economico-finanziaria Dottor Domenico Romeo.L’assessore al bilancio Giuseppe Barresi ha sottolineato il grande sforzo di programmazione che ha contraddistinto il lavoro dell’amministrazione negli anni, rivendicando sia la responsabilità