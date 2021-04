Campagna vaccinale anti Covid-19: al via il servizio MioVaccinoRoccella

I cittadini che sono IMPOSSIBILITATI A DEAMBULARE E NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI AL CENTRO DI VACCINAZIONE CON I NORMALI MEZZI possono richiedere la vaccinazione a domicilio al proprio medico curante, che provvederà a segnalare detta necessità all’Unità Operativa MioVaccinoRoccella. La vaccinazione a domicilio sarà curata dall’ASP tramite i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Riviera dei Gelsomini in collaborazione con il Comune.

SERVIZIO COMPILAZIONE MODULO CONSENSO INFORMATO

In sede di vaccinazione presso il Centro Vaccinale o in caso di vaccinazione domiciliare, al fine di velocizzare le procedure di vaccinazione, è necessario presentarsi muniti di documento di identità valido, di tessera sanitaria in corso di validità e del Modulo di Consenso Informato completo della Scheda Anamnestica compilata dal proprio Medico curante.

Il Comune di Roccella, grazie al prezioso lavoro dell’ing. Maria Alvaro, responsabile del Sistema Informativo Comunale, ha sviluppato la piattaforma web “MioVaccinoRoccella” che è accessibile sulla pagina web del sito della Jonica Multiservizi Spa www.jonicamultiservizi.it a partire dal prossimo martedì 6 aprile. L’applicazione ha proprio lo scopo di velocizzare le procedure di vaccinazione, consentendo ai cittadini di recarsi ai punti vaccinali già muniti del modulo per il consenso informato completo, necessario per ricevere il vaccino. Prima di recarsi al centro per la vaccinazione, i cittadini roccellesi attraverso la piattaforma possono richiedere al proprio medico curante la compilazione della Scheda Anamnestica. Sarà poi cura del medico consegnare al cittadino il modulo di consenso informato completo, pronto per esser sottoscritto e consegnato in sede di vaccinazione. In alternativa, una volta completata la scheda anamnestica da parte del medico, il cittadino potrà ritirare il modulo presso l’Unità Operativa MioVaccinoRoccella.

Con l’iniziativa MIOVACCINOROCCELLA l’Amministrazione Comunale si prepara ad assistere i propri cittadini e a collaborare con le autorità sanitarie e i volontari della CRI Comitato Riviera dei Gelsomini per il miglior esito della campagna di vaccinazione che nei prossimi giorni dovrà impegnare tutte le istituzioni in uno sforzo collettivo per consentire l’ottimale ed immediato utilizzo di tutte le dosi di vaccino disponibili.