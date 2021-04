Camera di commercio di Reggio Calabria: sottoscritto il Protocollo di collaborazione operativa per favorire l’utilizzo dei bonus edilizi

per la nostra economia come quella delle costruzioni. Ma con altrettanta evidenza sono state rilevate alcune criticità in grado di rallentare e in alcuni casi anche ostacolare l’utilizzo dei bonus. Ci siamo, quindi, fatti parte attiva per promuovere un’iniziativa sinergica da parte di tutti i soggetti interessati, sia di parte pubblica che privata, ma anche di imprimere un’accelerazione al processo, perché i tempi concessi per l’utilizzo dei bonus sono limitati.

Il modello operativo individuato ed attivato tramite il Protocollo, prevede un Tavolo di coordinamento permanente snello e semplificato partecipato dai referenti di tutti i soggetti firmatari, nonché di ulteriori soggetti portatori di competenze e know-how specifici, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

individuare processi amministrativi condivisi ed omogenei su tutto il territorio della Città Metropolitana, anche attraverso la definizione e pubblicazione di specifiche informazioni e linee di indirizzo, realizzate in funzione delle problematiche maggiormente ricorrenti;

definire, all’interno delle strutture dei soggetti pubblici coinvolti, possibili modelli organizzativi, anche mediante sportelli dedicati localizzati nelle diverse aree territoriali, atti a semplificare e velocizzare i processi informativi e autorizzativi;

perseguire, nei limiti delle rispettive competenze, processi di integrazione delle informazioni contenute nelle rispettive banche dati ed archivi amministrativi e tecnici, al fine di contribuire a elevare la completezza, affidabilità e tempestività degli strumenti conoscitivi e a offrire un quadro di riferimento più efficace per favorire la realizzazione degli interventi a sostegno dell’economia del territorio metropolitano;

attivare opportunità di informazione e formazione, in collaborazione con Ordini Professionali e Associazioni imprenditoriali, per gli operatori delle imprese e per le figure tecnico-specialistiche.

Desidero ringraziare tutti i soggetti sottoscrittori del Protocollo – ha concluso il Presidente Tramontana – che con disponibilità e piena collaborazione hanno intrapreso con noi un percorso che ci vedrà tutti impegnati a ricercare e attuare soluzioni il più possibile rapide ed efficaci a beneficio del nostro territorio e delle nostre imprese.