Bollette Idrico a Reggio Calabria, U.Di.Con. Calabria: “Errori madornali”

“Un’amara sorpresa per i cittadini di Reggio Calabria che in questi giorni continuano a ricevere gli avvisi di pagamento per la fornitura del servizio idrico relativo all’anno 2020 – afferma il Commissario Regionale dell’U.Di.Con. Calabria Nico Iamundo – un vero e proprio salasso per questi utenti che in questo particolare periodo, sulla base di letture stimate per lo più, ricevono importi di oltre settecento euro da versare attraverso bollettini già scaduti.

L’originario termine di scadenza del 30/01/2021 era stato prorogato al 28/02/2021 proprio per queste carenze di notifiche. Aver dato la possibilità inoltre, di scaricare le proprie fatture sul sito dell’Hermes non ha esentato l’amministrazione da colpe. Non tutti i cittadini ne hanno la possibilità e non tutti ahimè ne sono a conoscenza. Lo sappiamo bene in quanto molte bollette sono state scaricate presso le nostre sedi – continua Iamundo – nell’ordinaria attività di affiancare i cittadini. Nel recuperare queste fatturazioni tuttavia, notiamo errori madornali e per i quali abbiamo ritenuto necessario intervenire. I cittadini hanno il dovere di pagare regolarmente le tasse, ma chi li rappresenta ha ugual dovere nel tutelarli da esborsi inappropriati. Avvisiamo i cittadini che per ogni informazione è disponibile la nostra sede Regionale, sita in Reggio Calabria via Lemos 7, tel 0965-1893526 oppure all’indirizzo mail sportellorc.pqs@udicon.org” – conclude Iamundo.