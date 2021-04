Aperto alla cittadinanza un nuovo punto vaccinale presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria

È stato aperto lunedì il nuovo centro vaccinale istituito presso il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, situato in contrada Armacà di Reggio Calabria. Il centro, organizzato per accogliere sia i poliziotti che la cittadinanza a sostegno dell’ASP reggina nelle operazioni di vaccinazione anti Covid-19, è stato allestito in brevissimo tempo, su indicazione del Ministero dell’Interno, grazie alla fattiva collaborazione tra la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, la Protezione Civile e l’ASP di Reggio Calabria.

Nei locali messi a disposizione dal XII Reparto Mobile sono state create 10 postazioni vaccinali complete dei necessari presidi medici, e la locale ASP ha messo a disposizione attrezzature di primo soccorso e farmaci salvavita.

La struttura è anche attrezzata con un servizio di pronto soccorso, garantito dalla presenza di personale medico e paramedico a bordo di un’ambulanza della Polizia di Stato.