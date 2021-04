Domenica 18 aprile 2021 giornata nazionale Plastic Free!

Sono più di 160 gli eventi organizzati in tutta Italia, con l’obiettivo di eliminare 100.000Kg di plastica dal nostro territorio.

Anche a Reggio Calabria è tutto pronto per il quinto appuntamento firmato PlasticFree e Differenziamoci Differenziando.

L’iniziativa, promossa dalle due associazioni, ha lo scopo non soltanto di ripulire uno dei luoghi storici più belli e importanti della nostra città, ma anche e soprattutto di sensibilizzare i cittadini ad avere cura e rispetto dell’ambiente e dei nostri luoghi.

L’evento, totalmente gratuito, sarà un’occasione per grandi e piccini di offrire il proprio contributo nella riqualificazione e salvaguardia di questo fantastico territorio.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da giardinaggio, il resto verrà fornito dalle associazioni e dall’ AVR, che si ringrazia per la collaborazione.

Ci si iscrive all’evento tramite questo link:

https://www.plasticfreeonlus.it/…/18-apr-reggiocalabria/

Attraverso l’iscrizione si usufruisce di una copertura assicurativa e si dichiara di essere esenti dalle problematiche elencate nell’informativa anti-Covid.

Appuntamento dunque domani, domenica 18 aprile alle ore 9.30, presso l’ingresso principale del Lido Comunale Genoese Zerbi per ridare dignità e decoro ad una delle strutture più belle della città!

Evento autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.