Acconciatura ed estetica – Petizione per la riapertura: raggiunte 40mila firme in tre giorni

La chiusura delle attività di acconciatura e dei centri estetici, in zona rossa, ha indotto le Organizzazioni dell’artigianato a promuovere una petizione per fare riaprire le loro attività. Le oltre 40 mila sottoscrizioni, registrate sino ad oggi, accompagneranno il testo che nella giornata odierna sarà trasmesso a Governo e Parlamento. Nell’appello della CNA e delle altre Organizzazioni degli artigiani è stato ben evidenziato come la chiusura delle attività legali sta incentivando il lavoro a domicilio da parte di soggetti abusivi che si improvvisano parrucchieri ed estetisti senza possedere i requisiti, al di fuori di qualsiasi norma di sicurezza sanitaria con il forte rischio di contribuire ad alimentare la diffusione del virus.