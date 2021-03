Zlatan e il Greco…

Riceviamo e pubblichiamo

Almeno una volta nella vita è capitato a noi “umani” di rimanere bloccati per ore e ore a causa di un grave incidente su strade ed autostrade, sotto il sole di agosto o in mezzo a una tormenta di neve, magari anche con bambini o persone anziane, e persino di perdere il treno, l’aereo o la nave, diretti in vacanza per la Sicilia, la Sardegna, le isole Eolie… , o, peggio, di vedere sfumato un appuntamento importante con la storia della nostra vita, del nostro lavoro …, o col fischio di inizio di una partita di calcio. Ma se ti chiami Ibrahimovic puoi avere buone probabilità di giungere all’appuntamento, magari con lieve ritardo. È quanto accaduto due giorni fa all’asso, ora del Milan, che, bloccato per ore sull’autostrada, e dovendo raggiungere Sanremo come ospite del tradizionale festival della canzone italiana, non si è perso d’animo e, saltato giù dal taxi, ha trovato un centauro, per giunta suo tifoso, disposto a condurlo per 70 km di autostrada. Della stessa opportunità non ha potuto avvalersi il vettore di una nota ditta di trasporti che, incolonnato nella stessa fila, doveva recapitare per tempo al Palafiori di Sanremo uno dei più noti ed apprezzati prodotti tipici calabresi, il vino passito “Greco di Bianco doc”, inserito con altri vini di eccellenza nel Consorzio della Città metropolitana di Reggio Calabria. Due campioni diversi, l’uno di calcio, l’altro di vino, che ha rischiato di essere consegnato nella Città dei fiori a partita ormai conclusa e restituito al mittente, non solo per l’incidente sull’autostrada (può capitare!), ma anche per una serie di “equivoci” organizzativi con conseguenti ritardi (“in zona Cesarini”, si direbbe in gergo calcistico).

Il barone de Coubertin soleva dire che nella vita “non-è-importante-vincere-ma-partecipare”, un principio che nell’era moderna trova sempre maggiori ostacoli. Spesso conta solo vincere !

Nel caso di specie, trattandosi di partita unica, erano ancora in corso i tempi supplementari, e così, grazie anche alla “spinta” di chi non si è arreso alle avversità, il Greco di Bianco ha potuto partecipare, sia pure in extremis, alla tavola della ristorazione apparecchiata per il Festival nazionale!

Domenico Ielasi

Presidente del Consorzio Terre di Reggio Calabria