Villa San Giovanni, la Città metropolitana in visita agli istituti “Nostro-Repaci” e Alberghiero

Una delegazione della Città metropolitana di Reggio Calabria formata dal vicesindaco Armando Neri, dal consigliere con delega all’Edilizia e la programmazione della rete scolastica, Carmelo Versace e dal funzionario dell’Ente di Palazzo “Alvaro”, dott. Panuccio, ha fatto visita a due istituti scolastici di Villa San Giovanni: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” e l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico. Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte i rispettivi dirigenti scolastici, la prof.ssa Maristella Spezzano e la prof.ssa Carmela Ciappina, sono state affrontate le problematiche e i progetti di rilancio delle strutture scolastiche con particolare attenzione all’ambito sportivo e agli interventi più urgenti che occorre avviare sul fronte della manutenzione straordinaria.

“Abbiamo voluto svolgere questi nuovi incontri – ha spiegato il consigliere metropolitano Versace – nel quadro di un più ampio e articolato percorso che la Città metropolitana ha inteso avviare di concerto con il mondo della scuola, su tutto il territorio provinciale. Un’attività di dialogo e confronto che vuole porre al centro dell’agenda amministrativa e politica del nostro ente, tutte le questioni di stringente attualità che interessano da vicino il mondo della scuola. A Villa San Giovanni – ha aggiunto il rappresentante di Palazzo “Alvaro” – abbiamo potuto toccare con mano l’ottimo lavoro che stanno portando avanti il “Nostro-Repaci” e l’Alberghiero, grazie alla dedizione e all’impegno dei dirigenti scolastici Spezzano e Ciappina. Con loro abbiamo fatto il punto della situazione per comprendere meglio le priorità su cui la Città metropolitana può intervenire, specie per quanto concerne quegli interventi di ammodernamento e riqualificazione che attendono di essere ultimati. Abbiamo inoltre approfondito – ha sottolineato il consigliere Versace – anche le tematiche legate all’impiantistica sportiva nel cui ambito rientrano i lavori, ormai in via di ultimazione e realizzati grazie ai fondi del credito sportivo, della palestra che serve entrambi gli istituti. Una struttura davvero all’avanguardia, di cui andare orgogliosi e che da qui a breve verrà restituita alle scuole ma anche al territorio, consentendo finalmente alle società e associazioni sportive di utilizzarla. Proseguiamo su questa strada – ha poi concluso il consigliere della Metrocity – con il preciso obiettivo di mettere a disposizione del sistema scolastico metropolitano tutti gli strumenti e le opportunità di crescita e miglioramento dei servizi che vengono resi a studenti e corpo docente”.