Villa San Giovanni: interdizione al traffico in via Marinai d’Italia

“L’interdizione al transito veicolare in Via Marinai d’Italia in corrispondenza del 1’incrocio tra Via Riviera e Via Salvo D’Acquisto fino alle 24 del 26 marzo 2021 è dipesa dalla presenza di materiale fangoso e detriti vari, causata dagli eventi meteorologici avversi.

La circolazione stradale ha subito e subirà delle modifiche al traffico veicolare nelle predette vie per il tempo necessario per rimuovere i detriti.

A causa della promiscuità di competenze, l’amministrazione, da mesi, si sta interfacciando con l’Autorità portuale, la Regione Calabria e con la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed a tal proposito è stato anche richiesto urgente intervento da parte della Prefettura con istituzione di un tavolo tecnico con tutti gli enti coinvolti al fine di realizzare un intervento definitivo di risoluzione della problematica.

L’amministrazione ha già fatto predisporre, unitamente all’Autorità portuale, uno studio di massima per quanto riguardo il calcolo della portata idrica del torrente con incarico già affidato ad un ingegnere idraulico che ha completato il progetto di massima che adesso è al vaglio del Settore tecnico-urbanistico al fine di valutare le diverse soluzioni progettuali possibili, tra le quali individuare quella ottimale che l’Autorità portuale avrà cura di realizzare.

La risoluzione della problematica, quindi, è finalmente in dirittura di arrivo solo grazie alla caparbietà ed all’interessamento dell’amministrazione comunale”. Lo afferma in una nota Massimo Morgante, Assessore alla Viabilità del Comune di Villa San Giovanni.