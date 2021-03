Vaccini, Sainato (Fi): “Attivo su piattaforma online il centro vaccinale Casa della Salute di Siderno”

Il centro vaccinale presso la Casa della Salute di Siderno è attivo, da alcuni minuti, sulla piattaforma di prenotazione online. Grazie alle costanti interlocuzioni avute con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e la Protezione Civile regionale è stato possibile superare, in poche ore, la mancata indicazione del punto di somministrazione del siero di riferimento per il territorio della Locride. La collaborazione istituzionale e l’impegno responsabile hanno consentito di rimediare ad un errore che rischiava di penalizzare un’aree di oltre 140.000 abitanti. Ricordo che la prenotazione può essere effettuata collegandosi all’indirizzo http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Calabria e il portale www.rcovid19.it. In questa prima fase, potranno accedere al sistema le persone con età superiore a 80 anni, comprese quelle nate nel 1941. Il sistema di prenotazione consentirà di scegliere, tra i centri di vaccinazione disponibili sul territorio regionale, quello più vicino e determinare l’appuntamento per la somministrazione. Oltre ai dati anagrafici, sarà necessario indicare anche la tessera sanitaria. In aggiunta alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi mediante un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 (escluso sabato e festivi)” – Cosi il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato.