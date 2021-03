Vaccinazioni, trovare una soluzione per tutelare i più fragili

Mi chiamo Angela Laganà e sono residente a Reggio Calabria.

Scrivo questa mail per avere chiarimenti relativamente alla totale disorganizzazione della campagna vaccinale nella regione Calabria.

Convivo con mia figlia in età scolare e i miei genitori, entrambi affetti da patologie gravi quali SLA E PARKINSON, per i quali quindi servirebbe con urgenza la somministrazione del vaccino. Entrambi necessitano della vaccinazione a domicilio in quanto impossibilitati a spostarsi per recarsi nelle varie aree dedicate. Il medico di base, al quale ho chiesto notizie più volte, mi dice che non ha avuto ancora indicazioni sui tempi e sulle modalità e questo è un fatto gravissimo che andrebbe risolto al più presto. Più giorni passano e più è rischioso in quanto io ogni giorno sono esposta al rischio del contagio essendo l’unica persona che si occupa di loro a tempo pieno e avendo una figlia che frequenta la scuola primaria.

È possibile che non si sia trovata una soluzione per tutelare proprio coloro che sono più fragili? Quanto ancora si deve aspettare per fare in modo che nessuno di loro corra il rischio di morire perchè non vengono tutelati da coloro che invece ne hanno tutte le competenze?

Il commissario Longo, che deve occuparsi di mille criticità, ha l’obbligo umano ed etico di dare indicazioni in tal senso con una comunicazione che sia chiara ed evidente perché, e questa è un’altra falla del nostro SSR, per avere un’informazione chiara e precisa bisogna stare ore e ore dietro vari call center, a cui spesso non risponde alcuno. Mi chiedo dove si concretizza il principio di universalità che è alla base del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana? Quale sanità per chi vive in una Regione completamente scollata dai bisogni reali delle persone?

Confido in un Suo cortese e sollecito riscontro e le porgo distinti saluti