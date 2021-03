Tutto pronto per il quarto appuntamento firmato PlasticFree e Differenziamoci Differenziando. L’iniziativa, promossa dalle due associazioni, è volta a sensibilizzare i cittadini e le cittadine ad avere rispetto dell’ambiente e dei luoghi della nostra Città.A causa della condizioni del sottopasso che conduce alla spiaggia della “Sorgente” , gli organizzatori hanno preferito optare al momento per un cambio di destinazione: “abbiamo preferito anticipare una delle date programmate per il prossimo mese poiché le condizioni del sottopassaggio non permettono al momento di agire in sicurezza e di garantire l’incolumità delle tante persone che avrebbero probabilmente partecipato all’iniziativa. Cogliamo l’occasione per invitare il Comune e gli enti preposti a provvedere il prima possibile alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area”.Per tali ragioni, l’appuntamento è per domenica 14 Marzo (ore 9.30) a Gallico Marina presso la Piazzetta “La Rotonda” della via Marina per ridare dignità e decoro a uno dei tratti di spiaggia più belli della zona Nord. L’evento, totalmente gratuito, sarà un’occasione adatta a grandi e piccini per offrire il proprio supporto nella salvaguardia del nostro fantastico territorio.Si consiglia di portare con se dei guanti da giardinaggio. Tutto l’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e dall’ AVR che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.