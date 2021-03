Tutto pronto per il quarto appuntamento firmato PlasticFree e Differenziamoci Differenziando. L’iniziativa, promossa dalle due associazioni, è volta a sensibilizzare i cittadini e le cittadine ad avere rispetto dell’ambiente e dei luoghi della nostra Città.L’appuntamento è per domani 14 Marzo (ore 9.30) a Gallico Marina presso la Piazzetta “La Rotonda” della via Marina per ridare dignità e decoro a uno dei tratti di spiaggia più belli della zona Nord.