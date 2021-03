Strage vigili del fuoco, sentenza d’appello per i reati minori: aumento di pena a Vincenti

di Grazia Candido – Strage vigili del fuoco, la Corte d’appello ha deciso: per i reati minori, aumentata la pena all’imputato Gianni Vincenti a 4 anni e sei mesi mentre per la moglie Antonella Patrucco confermata la sentenza di primo grado a 4 anni.

I coniugi Vincenti, già condannati qualche mese fa a 30 anni di reclusione per omicidio plurimo dei tre vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo morti durante lo scoppio della cascina la notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019 a Quargnento, in provincia di Alessandria, dovevano rispondere del crollo dell’edificio, truffa all’assicurazione, lesioni a due pompieri (il caposquadra Giuliano Dodero rimasto gravemente ferito nello scoppio e Graziano Luca Trombetta) e al carabiniere Roberto Borlengo oltre che di calunnia al vicino di casa Giacinto Valinotto su cui i Vincenti puntarono il dito come autore della tragedia.

Il procuratore generale Marcello Tatangelo aveva chiesto un aumento di pena per l’imputato Vincenti, quattro anni e nove mesi, riconoscendo anche il reato di calunnia nei confronti dell’uomo a cui avevano attribuito i fatti e la conferma della pena a 4 anni per la moglie.

In primo grado, i coniugi erano stati condannati per i reati di crollo della cascina, truffa all’assicurazione e lesione dei tre soccorritori rimasti feriti, rispettivamente a quattro anni.

La procura Generale ha sostenuto corretta l’impostazione del dolo in quanto, con la loro condotta, gli imputati accettarono il rischio che i soccorritori andassero incontro al pericolo. È stato dichiarato inammissibile l’appello presentato dal Procuratore generale di Alessandria nell’ambito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ad attendere la sentenza, anche questa mattina, fuori dal Palagiustizia di Torino, un composto sit-in del sindacato Usb dei pompieri vicini al caposquadra Dodero (definito “imprudente” per il suo operato e dei suoi ragazzi la notte della strage) e alle famiglie delle vittime che, all’unisono, si sono strette al Corpo da sempre pronto ad aiutare la comunità, il Paese intero e per il ligio e quotidiano operato va tolta “l’accusa di imprudenza, una macchia da levare via”.

I coniugi Vincenti dovranno inoltre risarcire le parti civili per le spese processuali.