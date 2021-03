Strage vigili del fuoco, appello per i reati minori: sentenza rinviata a venerdì

di Grazia Candido – E’ prevista per venerdì la sentenza in Appello per il primo processo della strage di Quargnento dove la notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019 persero la vita i tre giovani vigili del fuoco Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches durante lo scoppio di un cascinale di proprietà degli imputati Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco.

Questa mattina presso il tribunale di Torino, il procuratore generale Marcello Tatangelo ha chiesto per i responsabili della strage, condannati già a 4 anni per i reati di crollo della cascina, truffa all’assicurazione e lesione dei tre soccorritori rimasti feriti, un aumento di condanna a 4 anni e 9 mesi per il Vincenti e la conferma della pena di primo grado a 4 anni per la moglie. L’aggravamento della richiesta è stato motivato con il riconoscimento del reato di calunnia nei confronti del vicino di casa che aveva chiamato i vigili del fuoco dopo il primo scoppio e Vincenti lo aveva tirato in ballo come presunto responsabile della strage. La procura Generale sostiene corretta l’impostazione del dolo in quanto, con la loro condotta, gli imputati hanno accettato il rischio che i soccorritori andassero incontro al pericolo. Ricordiamo che il processo è diviso in due filoni (reati minori e omicidio volontario) e che gli imputati sono stati condannati per omicidio plurimo a 30 anni di reclusione lo scorso 8 febbraio.

Durante l’udienza, l’avvocato Anna Chiama, ha rimarcato e spiegato l’ingiusta valutazione del Gup alessandrino, di “scelta imprudente” da parte del suo assistito, il caposquadra dei vigili del fuoco Giuliano Dodero (rimasto gravemente ferito durante l’esplosione) che comandò ai suoi uomini di entrare all’interno della cascina, poi scoppiata.

E’ prevista quindi, per venerdì, 26 Marzo, dopo le eventuali repliche, la sentenza.