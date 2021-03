Storie e fumetti di blues e gialli andati…

Marco Di Grazia scrive fumetti dagli anni ’90, quando ha esordito con “Area 51” e altre brevi storie. Vincitore, nel 2003, del concorso “GialloWave” di Arezzo Wave con un racconto giallo, qualche anno dopo pubblica, con Francesco Villari, “L’Ottavina di Dio” cui è seguito nel 2016, ancora con Francesco Villari, “Democracia Futebol Clube”. Nel 2017 è stata la volta del racconto illustrato (da Cristiano Soldatich) “L’uomo che custodiva la musica” e poi nel 2018 i racconti in Blues di “Fra la via Aurelia e il Mississippi” racconti che sono diventati poi il recital “My God is Blues” un recital sul blues ideato e scritta da Di Grazia, con Marcello Rossi chitarra e voce, Cristiano Soldatich live painting e Andrea Berti fotografie. Quattro arti (musica, narrativa, disegno, fotografia) per una narrazione comune, quattro strade che si incrociano, nel loro crossroads, che è il Blues. In seguito è la volta del romanzo “Le curve della memoria” scritto con Bruno Soldatich e l’ultimo “Li chiamavano Coppi e Bartali”, questo uscito in e book. La fumettistica vede, ancora, le pubblicazioni di “Nebula” disegnato da Umberto Giampà e, nel 2019, di “Cinque minuti due volte al giorno” una graphic novel dedicata a Chet Baker e al suo arresto e detenzione, avvenuti a Lucca nel 1960; per i disegni di Cristiano Soldatich.