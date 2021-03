Stele ‘Massimo Mazzetto’, Gioventù Nazionale: “I giovani reggini non sono solo vandalismo, sindaco Falcomatà dimentica nostro intervento”

“Leggiamo l’ultima nota rilasciata dal sindaco Giuseppe Falcomatà sulla sua pagina Facebook ufficiale in merito al vile atto che ha portato alla distruzione della stele dedicata a Massimo Mazzetto.

Il Sindaco esprime il suo sdegno per la mancata partecipazione e presa di posizione da parte delle varie componenti civiche e sociali della città (eccezion fatta per il mondo della Pallacanestro) facendo così erroneamente ‘di tutta l’erba un fascio’ e mettendo in evidenza solamente gli aspetti negativi dei giovani reggini. Egli, infatti, dimentica il nostro repentino intervento finalizzato a contribuire alla ricostruzione della stele e, cosa non meno importante, a dare spunti di senso civico e partecipazione ai ragazzi della nostra città; mostrando così che la Gioventù reggina non è solo distruzione e vandalismo.

Al contrario, il nostro intervento non è passato inosservato alla cronaca locale, in quanto è stato pubblicato da tutte le principali testate giornalistiche locali: Gazzetta del Sud, Quotidiano del Sud, Strettoweb, RtV, IlDispaccio, IlReggino. Ci chiediamo dunque, come sia stata possibile questa ‘svista’ da parte del nostro Primo Cittadino.

“Come presidenti dei due circoli cittadini di Gioventù Nazionale (P. Borsellino e G. Almirante), certi che la sua dimenticanza sia stata assolutamente in buona fede e nella speranza che la nostra iniziativa possa contribuire al raggiungimento del comune obiettivo (la ricostruzione della stele), rinnoviamo ancora una volta il nostro appello e il nostro sostegno a favore della causa. Per chiunque volesse ancora contribuire, la donazione è ancora in corso e i link per donare li trovate nelle nostre pagine social”.

E’ quanto si legge in una nota stampa di Riccardo Latella e Bernardino Cordova, presidenti dei circoli cittadini di Gioventù Nazionale “Paolo Borsellino” e “Giorgio Almirante”.