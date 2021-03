Spirlì a Spinoza: “Un tavolo di giovani per il futuro della Calabria”. Sorgonà: “Adesso o mai più”

L’ultima puntata delle dirette web di ‘Spinoza’, format in collaborazione con Reggio Tv, ha avuto come ospite il presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì (https://fb.watch/4yJ0jpszW7/). Quale futuro per la Calabria e i suoi giovani? Questo uno degli argomenti principali della trasmissione, con Spirlì che ha indicato l’esodo dei giovani calabresi verso il nord e l’estero come uno dei principali problemi da affrontare.

“Come ho già dichiarato nel recente passato, al Governo chiediamo di restituirci i 31mila giovani che sono partiti dalla Calabria per studiare in altre regioni, spesso costretti a pagare affitti in nero. Mentre tanti professionisti calabresi stanno arricchendo il Nord, si guarda alla Calabria con una sorta di paternalismo e senza voglia di cambiare veramente le cose. Io credo che questa terra abbia bisogno delle sue migliori energie, che sono una ricchezza di competenze e di capacità. Bisogna lavorare seriamente per invertire questa triste tendenza”, le parole di Spirlì.

Il comitato di Spinoza sin dalla sua nascita ha fatto del tema dell’esodo dei giovani uno dei principali cavalli di battaglia. Sasha Sorgonà ha approfittato della presenza della massima carica istituzionale della Calabria per rivolgere un sentito appello a Spirlì.

“Noi calabresi abbiamo davanti una grande opportunità di rilancio e sviluppo, ci dovremmo unire tutti quanti per chiedere al Governo risposte concrete e investimenti importanti. Il comitato di Spinoza vuole rendersi partecipe in modo attivo e propositivo per la rinascita della Calabria, è questo il sogno che abbiamo. I giovani possono essere ambasciatori delle nostre bellezze e aiutare a far rimanere chi pensa di andare via, perchè stanco di non avere qui le stesse possibilità che avrebbe altrove. Sarebbe bello -sottolinea Sorgonà- avere un incontro formale con la Regione Calabria così da poter discutere di queste tematiche che reputiamo decisive per il futuro della nostra terra”.

Il Presidente Spirlì ha accolto l’invito di Sorgonà e rilanciato con pari entusiasmo, invitando