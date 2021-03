Sollevamento Pesi – Qualificazioni Campionati Nazionali assoluti specialità (strappo e slancio) ed Under 17

L’accogliente e funzionale Centro Sportivo “G. Calendino” in Rende ha ospitato la competizione agonistica relativa alle qualificazioni regionali al Campionato nazionale assoluto di strappo e slancio m/f ed al Campionato italiano under 17 m/f di sollevamento pesi.

Agilmente e ben diretta dagli UdG coordinati dall’arbitro nazionale sig. Walter Luchetta, la gara ha testimoniato il forte desiderio di ripartenza di tutto il movimento pesistico regionale come i novantadue atleti e le dodici società partecipanti dimostrano.

Nella classifica regionale assoluti per società svetta al primo posto, sia nella femminile che nella maschile, la Fenix di Rende, afferente al box Crossfit del centro bruzio.

Raccolgono la piazza d’onore la cosentina Kodokan per le donne e la Body Sculpt di Bovalino per gli uomini, mentre si posizionano al terzo gradino la South Side di Bovalino, nella femminile, e la Kodokan nella maschile.

Diverse le prestazioni individuali di spessore e ben sei gli atleti calabresi che hanno staccato il biglietto di qualificazione alle rispettive finali nazionali di categoria che si svolgeranno a Roma nella seconda e terza decade di marzo.

Negli under 17 rappresenteranno la Calabria: il talentuoso quindicenne Simone Abati nella categoria di peso kg.81, classe 2006, in forza alla ASD Snatch Box di Vibo Valentia e già campione italiano under 13 nel 2019, Klaudia Cannataro, classe 2005 categoria +kg.81, tesserata Kodokan, Michele Bombino, classe 2005 categoria 89 kg., tesserato con la Giuseppe Calendino di Cosenza, infine Antonio Bellissimo, classe 2006 categoria +kg.102, ed Alessandra Castagna, classe 2007 categoria +kg.81, entrambi atleti della società Amici della Polizia di Vibo.

Accede brillantemente alla finale nazionale assoluti di specialità strappo e slancio, categoria peso kg.96, l’esplosivo Ivan Prisco, classe 2000, tesserato con la Kodokan di Cosenza, atleta al primo anno tra i seniores e con trascorsi da juniores di livello nazionale.

Viva la soddisfazione di tutte le componenti tecniche e dirigenziali, del direttore tecnico regionale, sig. Moreno Boer, e del delegato regionale, dott. Marco Giovannini, per la qualità dell’evento e per lo stato di salute delle pedane calabresi.