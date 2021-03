Si riunisce il Consiglio Metropolitano, Falcomatà: “Raddoppiare quota Recovery destinata al sud. Sindaci non coinvolti nella visita del generale Figliuolo”

governativa dei finanziamenti straordinari europei.

A tal proposito, anche il consigliere Antonino Minicuci ha sostenuto e rilanciato l’idea del consigliere Mantegna.

“Discussione proficua – ha commentato il sindaco Falcomatà al termine della riunione – anche sul Recovery Fund, sulla necessità di raddoppiare la quota del 34% del tetto massimo destinato al Mezzogiorno”.

Un passaggio infine il sindaco Falcomatà lo ha dedicato alla visita del generale Francesco Paolo Figliuolo, raccogliendo le sollecitazioni pervenute anche da diversi consiglieri metropolitani. “I sindaci non sono stati coinvolti, assistendo quasi da spettatori a questa visita. Credo sia un fatto da sottolineare perché se è vero come è vero che i primi Cittadini sono i responsabili della salute pubblica allora devono essere coinvolti a pieno titolo in occasioni importanti come queste, che prevedono discussioni sul piano vaccinale”.