Si intensificano i controlli dei carabinieri: arresti, denunce e sanzioni nel reggino

Intensificata l’azione di controllo del territorio, messa in atto nei giorni scorsi dai Carabinieri nel comune di Gioia Tauro e comprensorio, nell’ambito di mirati servizi, finalizzati principalmente alla prevenzione e repressione dei reati predatori, specie in materia di armi e stupefacenti, oltre che volti a garantire il rispetto delle basilari regole in allineamento alla normativa anti-covid 19.

In tale contesto, oltre 1.000 sono state le persone e 400 i mezzi controllati, diverse le perquisizioni, gli arresti e le denunce oltre che 33 le sanzioni amministrative elevate per le violazioni riscontrate, fino a un importo complessivo di circa 15.000 euro, tra le più frequenti violazioni riscontrate – il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale o lo spostamento senza comprovate ragioni durante le ore notturne.

Arrestato, inoltre, un soggetto in esecuzione di una pena definitiva e denunciati cinque soggetti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi oltre che segnalato un medico alla Prefettura di Reggio Calabria, per possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, in tale quadro, i militari dell’Arma, hanno arrestato L.F., 44enne di San Giorgio Morgeto, il quale è stato associato al carcere di Palmi, ove dovrà scontare una pena definitiva residua di 2 anni e 2 mesi di reclusione in carcere, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Denunciati, inoltre, una 65enne per abusivismo edilizio, per aver realizzato in un terreno di sua proprietà in zona rurale, un manufatto edile, sottoposto contestualmente a sequestro, senza alcuna autorizzazione e senza le dovute comunicazioni agli Enti preposti.

Nel corso di controlli alla circolazione stradale, è stato segnalato all’Autorità Prefettizia un medico quarantenne, poiché, dopo essere stato sottoposto a perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di 0,7 gr di cocaina, sottoposta a sequestro amministrativo, detenuta per uso personale.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di