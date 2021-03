Sbarra segretario Cisl, le congratulazioni del presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio

“Rivolgo le mie vive congratulazioni a Luigi Sbarra per

la sua elezione al vertice della Cisl nazionale. Un riconoscimento di

enorme importanza e prestigio per il lavoro di uno storico dirigente

sindacale calabrese, originario della provincia di Reggio, che ha

attraversato tutto il percorso all’interno dell’organizzazione,

dall’attività sul territorio fino alla funzione di segretario generale

nazionale”. Lo afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria,

Domenico Vecchio, che prosegue: “Sbarra rappresenta un’eccellenza di

questa regione ed è l’emblema della caparbietà, della competenza e della

capacità dei figli della nostra terra di affermarsi ai più alti livelli,

assumendo grandi responsabilità. La nostra associazione esprime perciò

compiacimento unita alla certezza che sotto la guida di Sbarra, come lo

stesso neosegretario ha già avuto modo di dichiarare pubblicamente, sarà

massima l’attenzione del sindacato verso il Mezzogiorno e la Calabria –

conclude Vecchio – in un’ottica di relazioni sindacali virtuose, fondate

sul dialogo e sul confronto costruttivo”.