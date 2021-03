Sbarra segretario Cisl, Irto (centrosinistra): “Grande vittoria democratica, certo della sua attenzione al Sud”

“Quella di Luigi Sbarra, eletto segretario generale della CISL, è una grande affermazione democratica all’interno del mondo sindacale e rappresenta il meritato riconoscimento di una vita di impegno al servizio dei lavoratori”. Lo afferma Nicola Irto, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, che prosegue: “Sbarra è un calabrese arrivato al vertice del sindacato italiano dopo essere partito da questa terra così bella e così problematica, in cui le battaglie per i diritti dei lavoratori hanno segnato una lunghissima stagione di emergenza, purtroppo non ancora conclusa. Il segretario Sbarra, proprio per questo suo percorso, conosce bene non solo la complessa e articolata macchina organizzativa del sindacato, che saprà guidare con autorevolezza, ma anche il merito dei problemi del mondo del lavoro che, oggi più che mai, richiedono un rinnovato protagonismo delle parti sociali. Sono certo che, con lui, la CISL saprà dimostrare come sempre grande attenzione al Mezzogiorno e alla nostra regione che richiedono, specie in questa fase di revisione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, un particolare sforzo delle istituzioni per colmare il ritardo di sviluppo di questa parte dell’Italia che ha voglia di rialzarsi e guidare la rinascita del Paese”.