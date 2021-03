Roccella aderisce a Earth Hour 2021 spegnendo per un’ora le luci del monumento simbolo della cittadina: il Castello Carafa

Il Comune di Roccella Jonica, su impulso dell’Assessorato alle Politiche Ambientali diretto da Fabrizio Chiefari e in collaborazione con la società in house “Jonica Multiservizi”, aderisce alla 13° edizione di Earth Hour – l’Ora della Terra, il più grande evento globale del WWF per la lotta al cambiamento climatico in programma sabato 27 marzo 2021 con lo slogan “Speak up for Nature”.In linea con l’obiettivo della manifestazione che invita istituzioni, comunità e cittadini a spegnere le luci per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30 del 27 marzo, attraverso tutti i fusi orari, e a dare voce alla natura, l’Amministrazione comunale e la Jonica Multiservizi hanno deciso lo spegnimento delle luci esterne del Castello Carafa e di via Città, la strada che da via Vittorio Emanuele conduce allo storico complesso monumentale, simbolo della cittadina. L’ora di buio sarà un gesto simbolico in segno dell’impegno concreto che il Comune di Roccella Jonica ha da tempo messo in atto per favorire il risparmio energetico e incentivare la sostenibilità ambientale, ma soprattutto in segno di rispetto e condivisione del messaggio che il WWF ha lanciato quest’anno con la manifestazione Earth Hour su scala globale, “Schieriamoci con la Natura”, per ricordare come la lotta al cambiamento climatico sia strettamente connessa a quella per invertire la curva della perdita di biodiversità e come la tutela della natura costituisca la più grande alleata contro il cambiamento climatico.