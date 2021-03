Ritrovato il 36enne scomparso a Laureana di Borrello

Era scomparso dal pomeriggio del 9 marzo scorso a bordo della sua bicicletta, il 36enne di Laureana di Borrello, Leandro Ivan.La denuncia dei familiari alla locale Stazione Carabinieri, nel pomeriggio del giorno successivo e subito l’attivazione del Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Un vasto dispiegamento di forze, prontamente disposto dalla Prefettura regginaalla ricercadel disperso, che era stato avvistato dal fratello per l’ultima volta, in via Concordia di Laureana di Borrello.Da lì, i primi tentativi di localizzazione del giovane si erano mostrati vani, fin quando dopo diversi giorni di ricerche condotte intensamente, battute sul territorio, senza sosta,con l’imprescindibile supporto dei Vigili del fuoco e volontari, finalmente, è stato ritrovato ieri pomeriggio in localitàcampestre compresa tra i comuni di Laureana di Borrello e Candidoni.

Spaventato ma fortunatamente a prima vista in buone condizioni di salute,il giovane, dopo i primi attimi di paura, ha permesso ai carabinieri di avvicinarsie di farsi visitareda personale medico del 118 che neha confermatole buone condizioni fisiche nel complesso.

Un lieto fine per Ivan, ritornato dopo giorni di angoscia ai suoi familiari, che hanno sentitamente ringraziato i Carabinieri ed i volontari per il costante sforzo profuso.