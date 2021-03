Regione – Convocata la Conferenza dei Capigruppo per giovedì 8 aprile

Il Presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo, ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per giovedì 8 aprile alle ore 12.00. La riunione avrà lo scopo di stabilire quali saranno i provvedimenti indifferibili ed urgenti che l’Assemblea sarà chiamata ad approvare nella prossima seduta consiliare.

Al contempo, la Conferenza, sarà chiamata ad affrontare i temi e le questioni di stringente attualità che riguardano la quotidianità dei cittadini calabresi – visto il delicato momento imposto dal perdurare della crisi pandemica – per valutare congiuntamente, le misure e provvedimenti più idonei per il rilancio della Calabria in particolare in materia sanitaria e di investimenti pubblici.