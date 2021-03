Reggio Calabria – Waterfront domani seconda tappa del percorso di avvicinamento all’inaugurazione della grande opera

martedì 16 marzo alle ore 16, il secondo tavolo tematico promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del percorso di avvicinamento all’inaugurazione del nuovo Waterfront. L’iniziativa sarà ospitata nella sala conferenze della Camera di Commercio e accenderà i riflettori sui “Nuovi spazi per il rilancio socioeconomico della città”. E’ in programma domani , il secondo tavolo tematico promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del percorso di avvicinamento all’inaugurazione del nuovo Waterfront. L’iniziativa sarà ospitatae accenderà i riflettori sui L’incontro, i cui lavori saranno coordinati dall’assessore alle Finanze e Attività produttive del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò, metterà sul tavolo i temi di stringente attualità per il territorio metropolitano, dal rilancio infrastrutturale, al quadro degli investimenti per lo sviluppo del territorio, fino al coinvolgimento delle comunità nella strategia delle opere pubbliche e agli strumenti di sostegno economico rivolti agli Enti locali. Al dibattito, le cui conclusioni saranno affidate al Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, interverranno: Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Francesco Consiglio, dirigente settore Finanze Comune di Reggio Calabria, Andrea Ferri, responsabile Finanza locale Anci-Ifel, Caterina Cittadino, presidente della Commissione nazionale per il Dibattito pubblico sulle Grandi opere infrastrutturali e di Architettura di rilevanza sociale presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti e Antonio Colaianni, direttore centrale per la Finanza locale dipartimento per gli Affari interni e territoriali presso il Ministro dell’Interno.

Per motivi legati alle norme per il contenimento della pandemia Covid, l’accesso ai locali dell’iniziativa sarà consentito esclusivamente ai relatori e agli operatori della stampa. L’incontro sarà comunque trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali dell’Amministrazione comunale su YouTube e Facebook.