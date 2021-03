Reggio Calabria – Waterfront: Beni comuni e spazi condivisi. Lo sport riparte in città.

Riprende il percorso di avvicinamento all’inaugurazione del nuovo Waterfront di Reggio Calabria. E’ in programma domani, martedì 30 marzo alle ore 16.00, il terzo tavolo tematico promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del percorso di avvicinamento alla consegna ufficiale della nuova grande opera che sarà inaugurata nelle prossime settimane, non appena le restrizioni per il contenimento della pandemia covid lo consentiranno.

L’iniziativa, che si terrà esclusivamente in modalità streaming, sarà ospitata nella sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro e accenderà i riflettori su “Beni comuni e spazi condivisi: lo sport riparte in città”.

L’incontro, i cui lavori saranno coordinati dall’assessore allo Sport, alle Politiche giovanili e di Genere ed allo Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta, sarà incentrato su uno dei punti forti rappresentato dalla riqualificazione dell’area che unisce il Porto al Lungomare “Falcomatà”, ovvero: la possibilità di curare il benessere dei cittadini in un luogo che coniuga la bellezza del territorio alla possibilità di fare attività fisica attraverso criteri di sostenibilità, antifragilità, modernità e tecnologia applicata alla cura del corpo.

Al dibattito, le cui conclusioni saranno affidate al Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, interverranno: Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Cinzia Nava, presidente della Commissione Pari opportunità della Regione Calabria, Maurizio Condipodero, presidente del Coni Calabria, Antonello Scagliola, presidente del Cip Calabria, Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City, Nicolò Di Tullio, Project Developer Ocean Agorà, e Federico Pagliara, Ceo ff Sports Consulting.

Per motivi legati alle norme per il contenimento della pandemia Covid, l’iniziativa si terrà in modalità da remoto. L’accesso ai locali sarà consentito esclusivamente ai relatori e agli operatori della stampa. L’iniziativa sarà comunque trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali “YouTube” e “Facebook” dell’Amministrazione comunale https://www.youtube.com/retecivicarc e https://www.facebook.com/comunerc