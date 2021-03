Reggio Calabria – Tutti pazzi per il nuovo video di Gennaro Calabrese su “L’importanza del dialetto calabrese”

di Grazia Candido – Il dialetto è da sempre un patrimonio linguistico al quale si ispirano molti artisti e la Calabria è, sicuramente, tra le regioni d’Italia, la più ricca dal punto di vista filologico. Il vulcanico attore Gennaro Calabrese colpisce ancora il suo pubblico realizzando un video su “L’importanza del dialetto calabrese” e lo fa, analizzando in 5 minuti, la ricchezza linguistica di un popolo del Sud che, per secoli, è stato mediano tra Occidente e Oriente.

Mostrando le bellezze della sua Reggio Calabria dove ha girato il videoclip, il puntiglioso comico indossati i panni di buon docente di lingua e supportato da alcuni artisti locali, ironizza sul complesso delle parlate usate nel territorio regionale mostrandoci una varietà urbana molto in uso, efficace per sintetizzare svariati argomenti.

“I dialetti raccontano la storia di un Paese, ci fanno conoscere sofferte vicende e agognate conquiste di uomini e donne che, nel tempo, hanno lottato per tutto ciò che oggi, abbiamo. Credo sia sbagliato sottovalutare o, peggio ancora, gettare nel dimenticatoio queste parlate locali che ci rappresentano e che altro non sono che degenerazioni di una lingua madre dalla quale si snodano poi, tutti i dialetti – afferma l’attore Calabrese -. In questo nuovo video, ho messo in risalto l’importanza dell’idioma calabrese, reggino in particolare modo, e l’ho fatto per far capire come il dialetto ci viene in aiuto in tante situazioni del nostro quotidiano. Nelle spiegazioni, nelle offese, nelle imprecazioni, nei complimenti che facciamo alle donne o nei dialoghi con gli amici, il dialetto a differenza della nostra lingua madre, sintetizza il concetto con un’unica parola. E’ il modo più sintetico e immediato per farci capire anche da chi meridionale non è”.

Gennaro Calabrese non ha mai nascosto il suo infinito amore per la sua terra, ha sempre fatto un vanto delle sue origini calabresi e, anche in questo nuovo lavoro, che da alcune ore sta spopolando in rete, ha creato una parodia dimostrando quanto bene vuole alla sua città, Reggio Calabria, ma soprattutto, quanto possa dare al mondo la Calabria con i suoi professionisti, uomini e donne che hanno scelto di non abbandonare questa terra bella e dannata. E la dimostrazione è che Gennaro, nonostante la sua carriera e i successi che spesso lo portano lontano dalla sua terra natia, ha scelto di tornare tra le braccia di “mamma Reggio” lasciando la Capitale per lavorare di nuovo qui e coinvolgere altri suoi colleghi reggini perché “la Calabria è anche questo: cooperazione”.

“Le sinergie artistiche aiutano sempre a crescere, a migliorarci, a mostrare il buono che c’è anche in questa terra – aggiunge Calabrese -. Mi faceva piacere coinvolgere talentuosi professionisti reggini che si spendono sempre per la mia Calabria e che, nonostante, le numerose difficoltà, continuano come me, a sognare e a lavorare per far brillare questa Regione caratterizzata anche da dialetti, nobili lingue, che noi dobbiamo sempre preservare e tramandare alle nuove generazioni perché raccontano la costante presenza nel tempo, di una tradizione culturale sempre viva”.

Guarda il video