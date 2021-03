Reggio Calabria – Tre progetti che cambieranno il volto di Arghillà, Ciccarello e Rioni Ferrovieri, Stadio, Gebbione e Sbarre

Si chiamano “A M.E.N.O. C.H.E.”, “E.S.S.E.R.E.” e “R.E.G.I.A.” i tre progetti che la giunta comunale ha candidato al finanziamento previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”. Si tratta di opere di riqualificazione urbana che, per un importo complessivo di 45 milioni di euro, rivoluzioneranno i quartieri di Arghillà nord, Modena-Ciccarello e Reggio Sud-Gebbione. Un piano ambizioso, quello dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, pensato sulla scorta delle “Città in un quarto d’ora” ideate dal sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, e rilanciate dal primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala.

«Nei termini fissati dal bando del Mit – hanno spiegato gli assessori alla Pianificazione Urbanistica, ai Lavori pubblici ed al Patrimonio comunale, Mariangela Cama, Giovanni Muraca e Rocco Albanese – abbiamo presentato, alla Direzione generale dell’Edilizia statale e degli interventi speciali del dicastero, gli studi di fattibilità tecnico-economica approvati dal nostro esecutivo. Puntiamo a modificare aree periferiche cittadine che consideriamo fondamentali per la crescita sociale ed economica dell’intero territorio».

“A M.E.N.O. C.H.E.” è l’intervento che interessa Arghillà. «L’acronimo – hanno detto i delegati di giunta – sta per “A Mali Estremi…Nuova Organizzazione di Comunità in Habitat Essenziali” ed esprime appieno la filosofia di un piano di valorizzazione ecologica urbana, welfare comunitario e servizi essenziali dove cittadini, istituzioni, società civile, profit e non profit si possono alleare, tramite nuove azioni collaborative, per attivare e fruire di nuovi servizi».

L’obiettivo specifico del progetto è «di attivare e sperimentare in rete azioni di rigenerazione urbana, sociale e produttiva che agiscano contestualmente sul degrado fisico-ambientale, sulla valorizzazione del capitale sociale e, attraverso interventi capaci di garantire il coinvolgimento attivo della popolazione, nella cura degli spazi pubblici e privati e nel contrasto alle fragilità sociali, economiche ed educative”. L’intervento mira a trasformare il ghetto urbano in laboratorio sperimentale di buone prassi, attraverso azioni rigeneranti per riqualificare il quartiere e rendere la comunità protagonista”. Previsti, dunque, l’ammodernamento di 50 alloggi di residenza pubblica, attualmente in condizioni di estremo degrado, attraverso soluzioni di messa in sicurezza, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la realizzazione di orti domestici e playground negli spazi comuni di pertinenza». Il progetto contempla, anche, la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici per i fabbisogni condominiali e soluzioni per il riuso delle acque piovane e usate, da riutilizzare per scopi irrigui negli orti domestici e a fini antincendio». È contemplata, ancora, la riqualificazione delle parti comuni degli edifici al piano terra da destinare alle “Officine di Comunità”, spazi attrezzati per i servizi socio culturali ed attività economiche-produttive e commerciali di prossimità».

Verranno ripristinati gli spazi pubblici dismessi o degradati, spesso ridotti a discariche urbane, mediante la realizzazione di piazza d’acqua, nonché la rigenerazione delle infrastrutture viarie principali con boulevard e frutteti urbani. Il parco di Ecolandia, invece, ospiterà laboratori educativi e didattici di “scuola all’aperto in tutti i settori” per «contrastare il rischio di povertà educativa, combattere la privazione della possibilità di apprendere, sperimentare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni dei giovani del quartiere». Inoltre, è stato programmato il recupero delle antiche infermerie militari, edifici dismessi da oltre un secolo,