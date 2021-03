Reggio Calabria – Storie di donne tra passato e presente all’Industriale Panella-Vallauri

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, l’Istituto Industriale Panella-Vallauri discute con i suoi studenti di storie al femminile, senza cadere nella retorica e nei luoghi comuni. Gli incontri organizzati dall’istituto nei giorni 8-9-10 marzo scorsi sono stati fortemente voluti dal DS Prof.ssa Anna Nucera, da sempre in prima linea nella promozione di azioni educative sulla parità di genere. Le giornate di lavoro sono state organizzate e coordinate dalla Prof.ssa Raffaella ImbrIaco, referente d’istituto per l’Educazione Civica. Nel corso degli eventi, gli studenti hanno potuto apprezzare l’impegno, la determinazione e il coraggio di tre donne, diverse sia per età che per esperienze di vita, ma tutte accomunate dal fatto di provenire dallo stesso territorio o per nascita o per aver scelto la Calabria come luogo di adozione.

Giorno 8 marzo l’ospite d’eccezione è stata Mary Tringali, astrofisica nata a Melito Porto Salvo, che nonostante sia giovanissima, è già assurta ad alti livelli nel campo della ricerca scientifica, partecipando insieme ad altri scienziati di tutto il mondo, agli studi relativi alla onde gravitazionali. La scienziata è un orgoglio per tutti i calabresi per la sua preparazione e per il lavoro che svolge con passione e grande impegno. In una breve ma esaustiva lezione, ha spiegato il funzionamento dell’interferometro Virgo posizionato presso Cascina in provincia di Pisa, capace di rilevare le onde gravitazionali. Mary Tringali ha incantato gli studenti del Panella_Vallauri, spiegando le fasi della sperimentazione in atto e invitando i giovani a seguire i propri sogni e le proprie aspirazioni partendo da una solida preparazione scolastica, che si rivela necessaria per affrontare qualunque sfida.

Giorno 9 marzo è stato presentato il libro “Una vita esagerata”di Fausta Ivaldi, edito dalla casa editrice Citta del Sole. Fausta recentemente scomparsa, è stata ricordata per la sua grande tempra e per la sua immensa generosità nei confronti degli ultimi e dei diseredati. L’incontro a lei dedicato si è trasformato così in un emozionante sequela di ricordi, frutto dalle testimonianze di chi l’ha conosciuta bene ed apprezzata per il suo grande cuore. Dopo aver dedicato buona parte della sua vita al volontariato in Africa e in America Latina, aveva deciso negli ultimi anni di lavorare a Reggio seguendo l’esempio del grande Don Italo Calabrò, fondatore della Comunità Agape. Ad intervenire alla discussione Mario Nasone presidente Associazione Agape, Antonella Cuzzocrea Editrice di Città del Sole ed amica di Fausta , Nanni Barbaro, scrittore e poeta reggino, anch’egli caro amico della Ivaldi.

Il 10 marzo, infine, la testimonianza di Maria Antonietta Rositani, vittima di violenza, può essere ritenuta senz’altro il momento più toccante “della tre giorni”. A lei è stato attribuito il “Premio Storie di donne 2021”, riconoscimento che ogni anno l’ITT Panella-Vallauri attribuisce ad una eccellenza femminile del territorio. Con il suo consueto coraggio Maria Antonietta ha parlato ai giovani studenti della drammatica vicenda nella quale è stata coinvolta e alla quale, quasi miracolosamente è scampata, pur se con gravi conseguenze. Un fatto di cronaca aberrante che aveva destato sgomento in città per la crudeltà delle sue modalità esecutive. Maria Antonietta, che aveva avuto il coraggio di denunciare il suo compagno per le violenze subìte in famiglia, ha pagato caro il suo gesto ma è sopravvissuta per amore dei suoi figli, riuscendo dopo quasi due anni di calvario a riprendere in mano la sua vita. E’ ancora molto provata dalle sofferenze delle ustioni riportate e le sue cicatrici non sono soltanto fisiche. Ma la sua forza inarrestabile ha emozionato i partecipanti ed ha trasmesso ai giovani un forte segnale di resistenza contro i soprusi e le angherie che spesso le donne sono costrette a subire per mano di quello che credano sia il loro “principe azzurro” e che invece si rivela essere un “orco”.

L’importante testimonianza è stata arricchita dalla spiegazione di una esperta in problematiche relazionali, la dottoressa Francesca Rotiroti, psicologa e psicoterapeuta, che ha analizzato i rapporti uomo-donna spiegando come l’incapacità di gestire i conflitti possa spesso determinare atteggiamenti di violenza e prevaricazione di un partener sull’altro.

Le tre giornate di cittadinanza attiva dell’ITT Panella-Vallauri, si sono così concluse, lasciando in tutti i partecipanti tanti spunti di riflessione per ragionare sul ruolo della donna nella società contemporanea.