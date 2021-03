Reggio Calabria – “Rasoterra”, Megale: “Fermiamo lo sfruttamento sistematico di immigrati”

di Grazia Candido – La Polizia di Stato mette fine allo sfruttamento lavorativo nelle campagna della Piana di Gioia Tauro di numerosi migranti di origine subsahariana alloggiati nella baraccopoli di San Ferdinando, smantellata nel mese di Marzo 2019 e lo fa distruggendo una “stuttura rete” guidata da un soggetto di elevata caratura criminale.

L’operazione “Rasoterra” della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, che ha portato oggi all’esecuzione di 9 ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere e sei ai domiciliari), emesse nei confronti di altrettante persone della Piana di Gioia Tauro, ritenute responsabili, a vario titolo di intermediazione illecita e caporalato e intestazione fittizia di beni, ha fornito agli inquirenti un sistema organizzato di sfruttamento di numerosi immigrati africani che faceva capo principalmente a Filippo Raso.

Tutti i dettagli dell’operazione sono stati illustrati dal Questore Bruno Megale, dal dirigente della Squadra Mobile Francesco Rattà, dal Commissariato di Polizia di Gioia Tauro Diego Trotta e dal funzionario della Sezione Criminalità Extracomunitaria.

“Nella provincia di Reggio Calabria e nella città di Caserta sono stati eseguiti arresti, perquisizioni e sequestri di beni per episodi legati al fenomeno del caporalato verificatisi nella Piana di Gioia Tauro tra giugno 2018 e giugno 2019. E’ una attività molto importante che si inserisce in una serie di indagini svolte in un territorio come quello della Piana di Gioia Tauro particolarmente difficile e riguarda sia cittadini italiani che stranieri coinvolti nello sfruttamento di manodopera per la raccolta di agrumi – esordisce il questore Megale -. Per contrastare il fenomeno del caporalato, abbiamo intensificato i controlli nelle aziende agricole sia da un punto di vista investigativo che preventivo con quotidiani controlli per verificare la presenza di lavoratori irregolari e per evitare che si generino situazioni difficili tra cittadini stranieri. Certo, la pandemia in questa fase non aiuta moltissimo ma ci stiamo sforzando. Il personaggio di spicco sul quale si è concentrata l’attività investigativa è Raso Filippo, originario di Taurianova e capo dell’azienda intestata fittiziamente alla figlia Raffaella (ditta alla quale è stato disposto il sequestro preventivo), dove lavoravano i migranti in condizioni di sfruttamento. Raso teneva continui contatti con i caporali e i faccendieri che operavano al suo servizio, impartendo loro direttive”.

Si sofferma sullo “spaccato inquietante” e sullo sfruttamento degli immigrati in gran parte alloggiati nella struttura di San Ferdinando smantellata nel 2019, il dirigente della Squadra Mobile Francesco Rattà che ribadisce “i numerosi servizi di controllo eseguiti dalla Polizia di Stato presso le aziende agricole e una serie di attività e intercettazioni telefoniche che hanno fornito lo spessore criminale dove si inserisce lo sfruttamento sistematico di immigrati reclutati e messi a disposizioni a datori di lavoro”.

“Gli immigrati venivano pagati al giorno 25 euro, un prezzo più che dimezzato, 50 centesimi a cassetta di agrumi per un numero di ore superiore rispetto al contratto stipulato – aggiunge Rattà -. Un effettivo sfruttamento dello stato di bisogno di questi immigrati inseriti in quel sistema escogitato dal Raso. I dipendenti lavoravano in condizioni di pericolo e non avevano dispositivi di protezione individuali”.

Il dirigente del Commissariato di polizia di Gioia Tauro Diego Trotta invece, pone l’accento sullo “strumento della norma” (Legge 199/2016) che contrasta il lavoro nero, lo sfruttamento e il riallineamento retributivo nel settore agricolo e che permette alle forze dell’ordine di far luce su uno spaccato che mina gestione e sicurezza pubblica.

“Nell’ambito delle attività consecutive, abbiamo anche rinvenuto una pistola e sostanze stupefacenti possedute da tre soggetti – continua Trotta –. L’attività ha consentito non solo di fare emergere condotte delittuose ma anche un fenomeno criminale che ha visto nell’ex baraccopoli di San Ferdinando, un sostanziale incontro tra domanda e offerta, domanda che viene da numerosi datori di lavori della Piana a basso costo e offerta di immigrati che accettano le condizioni lavorative al di sotto dei contratti stipulati. I lavoratori infatti, per una giornata, accettavano 20, 25 euro. Dalle indagini, Raso è il vero dominus, è colui che ha creato un meccanismo di manodopera collaudato e che vede nell’indagato il capo di reclutamento costante atto a soddisfare qualunque tipo di richiesta. L’attività di indagine ha consentito di dimostrare che i caporali erano in grado di reclutare la manodopera non solo dalla baraccopoli ma anche dall’alta Italia: uno soggetto straniero è stato reclutato da Torino e portato a Reggio Calabria”.