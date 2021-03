Reggio Calabria – Quaresima digitale, oggi Morosini in diretta con i seminaristi

È tutto pronto per il penultimo appuntamento di Quaresima Digitale, la catechesi online dell’amministratore apostolico di Reggio Calabria – Bova, l’arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini che questa sera, 24 marzo dalle 21, sarà in diretta streaming sulla fanpage Facebook della diocesi (https://www.facebook.com/reggiobova/videos).

Come è ormai d’abitudine per questa Quaresima in tempo di Pandemia, il presule vivrà il momento di catechesi in pieno spirito di condivisione in collegamento con alcuni operatori pastorali o realtà diocesane: oggiAggiungi un appuntamento per oggi toccherà al Seminario arcivescovile “Pio XI”.

Settimana scorsa, invece, è stata la volta dei ragazzi della Pastorale giovanile reggino-bovese, con i quali il presule ha riflettuto sul brano dell’evangelista Giovanni che tratta della parabola del chicco di grano.

Mercoledì 31 marzo, in piena Settimana Santa, il percorso della «Quaresima digitale» insieme all’arcivescovo Morosini si concluderà all’interno delle “stanze virtuali” di Facebook insieme agli operatori della Caritas di Reggio Calabria-Bova.